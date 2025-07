L’Inter ha deciso di cedere questi CINQUE giocatori

L’Inter ha già investito una parte consistente del suo budget di mercato: 70 milioni di euro. Tuttavia, i nerazzurri hanno bisogno di altri rinforzi in entrata, ma c’è bisogno di un’iniezione di denaro in grado di finanziare nuovi colpi.

Anche in questo senso, la dirigenza interista è al lavoro su diversi fronti in uscita. Sono cinque, come riportato dal Corriere dello Sport, i giocatori destinati a lasciare Appiano Gentile in questa sessione di mercato.

Due addii potrebbero sbloccarsi in settimana: Aleksandar Stankovic e Sebastiano Esposito. Per il primo c’è da limare la distanza con il Brugge sulla clausola di recompra, mentre il secondo è conteso dal Cagliari, in vantaggio, e dalla Fiorentina.

Frenata, invece, sul fronte Tajon Buchanan, dopo che sembrava essere a un passo dal Sassuolo, arrivata proprio dal giocatore, non convinto dalla destinazione. Da esplorare in modo più approfondito, invece, il futuro di Kristjan Asllani (lui vuole rimanere in Italia, l’Inter chiede 18-20 milioni di euro) e di Mehdi Taremi, il cui addio farebbe spazio a un nuovo colpo offensivo.