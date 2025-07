Addio Inter in mediana. Dalla Germania: “C’è l’accordo”

Il centrocampo dell’Inter è stato al centro di diverse voci di mercato in queste ultime settimane. Per giorni è sembrata inevitabile la cessione di Hakan Calhanoglu, ma ora la pista sembra essersi raffreddata, anche se non si possono escludere colpi di scena.

Anche per questo motivo, l’Inter starebbe continuando a monitorare dei profili alternativi al turco e nelle ultime ore sarebbe emerso il profilo di Granit Xhaka. Tuttavia, il regista del Bayer Leverkusen sembra destinato a scegliere un’altra squadra, come raccontato da Florian Plettenberg.

Il giornalista di Sky Sport Deutschland, infatti, ha riportato sui propri social la notizia di un “accordo verbale” raggiunto con il Neom SC, squadra promossa in questa stagione nella Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. Xhaka dovrebbe guadagnare circa 10 milioni a stagione.

Tuttavia, nella corsa allo svizzero ci sarebbe anche il Fenerbahce, pronto a subentrare nel caso la trattativa per il trasferimento in Arabia Saudita non dovesse concretizzarsi.