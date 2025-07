Inizia la stagione dell’Inter Under 23: TUTTI i nomi in rosa

Dopo mesi di valutazioni e lavori in corso, oggi parte ufficialmente l’avventura dell’Inter Under 23 nel campionato di Serie C. I nerazzurri si riuniranno ad Appiano Gentile per iniziare il ritiro, guidati da Stefano Vecchi come allenatore.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la rosa è ancora da completare, ma ci sono già diversi nomi scelti per far parte del gruppo per la prima stagione della seconda squadra nerazzurra. Il primo innesto esterno è Prestia, fuori quota ed ex capitano del Cesena.

Questi, invece, i nomi del vivaio dell’Inter che faranno parte della rosa: Calligaris, Zamarian, Spinaccè, Lavelli, Zanchetta, Topalovic, Alexiou, Re Cecconi, Aidoo, Motta, Venturini e Stante, quest’ultimo di ritorno dal prestito alla Pergolettese.