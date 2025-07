Addio Dumfries: l’Inter torna su un vecchio obiettivo

Il mercato dell’Inter è in attesa di capire eventuali sviluppi nei prossimi giorni. A tenere in apprensione il mondo nerazzurro è la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto di Denzel Dumfries e valida fino al 31 luglio.

Al momento non ci sarebbe un interesse concreto, ma è chiaro come l’Inter deve rimanere in guardia per essere pronta a tutelarsi in caso di eventuale addio a sorpresa. Secondo l’edizione svizzera di Sky Sport, un nome per il sostituto di Dumfries potrebbe essere un vecchio obiettivo del club.

Si tratta di Jackson Tchatchoua del Verona. Non è un nome nuovo per la dirigenza dell’Inter che lo aveva già valutato nelle scorse settimane. Il classe 2001, allora, potrebbe diventare un obiettivo concreto se Dumfries dovesse salutare i nerazzurri