Arrivano conferme sull’interesse dell’Inter per Openda

Nelle scorse ore aveva avuto grande risalto la notizia del Corriere dello Sport in merito all’interessamento dell’Inter per Lois Openda, attaccante del Lipsia e della nazionale belga di ottimo livello. I nerazzurri, come confermato da Fabrizio Romano, sono infatti alla ricerca di un giocatore d’attacco che possa agire anche alle spalle delle punte.

Openda è un attaccante molto veloce e duttile, è infatti in grado di giocare in diversi ruoli dell’attacco e lo ha dimostrato sia nel Lipsia che nella nazionale belga. Con la contemporanea assenza dal Lipsia alle prossime competizioni europee, è possibile davvero l’uscita del classe 2000 e oggi spuntano conferme in merito.

A rilanciare questa voce per il mercato dell’Inter ci pensa quest’oggi anche Tuttosport che evidenzia il fatto che i nerazzurri, dopo la sempre più probabile cessione di Taremi, punteranno ad un rinforzo in attacco e piace proprio Openda che rimane uno dei primi nomi nella lista obiettivi di Marotta e Ausilio.