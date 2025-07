Romano conferma: “L’Inter cerca QUESTO profilo dopo Taremi”

Quando verrà trovata una soluzione per Mehdi Taremi, che rimane in uscita dall’Inter al pari di altri compagni di squadra, la dirigenza nerazzurra proverà a individuare un nuovo innesto di mercato. L’obiettivo in questo momento è infatti prima quello di cedere gli esuberi e poi concentrarsi sugli acquisti.

Il noto giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, spiega sul suo canale YouTube quale sia il profilo che l’Inter cercherà come dopo Taremi. Sarà un fantasista alla Nico Paz e non un centravanti visto che in quel reparto ci sono già due nuovi giovani come Pio Esposito e Bonny. Queste le sue parole sui nerazzurri:

“L’Intenzione dell’Inter è quella di aggiungere un trequartista o seconda punta, un numero 10 più che un centravanti. Nico Paz fa impazzire ma il Como non ha intenzione di negoziare, è parte integrante del progetto e quindi non ci sono notizie in merito all’Inter o a un suo possibile trasferimento estivo”.