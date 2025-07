Chivu ha “due Inter”: ecco i moduli con cui può giocare

In casa Inter si contano i giorni che mancano per l’inizio del raduno ad Appiano Gentile con conseguente avvio della preparazione estiva per la prossima stagione. Nel frattempo il tecnico Cristian Chivu si confronta con la società su cosa possa servire dal mercato e riflette sulle possibili scelte della sua Inter.

Il Corriere dello Sport questa mattina propone due moduli molto differenti che fanno capire l’abbondanza in termini numerici che ha l’organico nerazzurro. Chivu può infatti contare sue “due Inter” diverse per età e caratteristiche: estremizzando gli interpreti è possibile avere un undici sotto i 25 anni di età media.

Come evidenzia il quotidiano, questo è un risultato del percorso di ringiovanimento che la società sta facendo per volere di Oaktree. Si tratta di un cammino per creare valore nel tempo con dei giocatori futuribili e di talento che però possono fare bene fin da subito come Bonny, Sucic o Pio Esposito.

Nell’altro disegno del Corriere sulla formazione, invece ci sono tutti gli elementi più esperti come Acerbi, Mkhitaryan, Sommer e Darmian. Sono giocatori che hanno dato molto per i nerazzurri negli ultimi anni ma che non tutti sono certi della conferma e qualcuno potrebbe anche partire entro fine mercato.