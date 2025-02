L’Inter dice addio a Radu: UFFICIALE il nuovo club

Nella giornata odierna, l’ultima utile per effettuare dei movimenti di mercato in entrata o in uscita per questa stagione, l’Inter ha ceduto ufficialmente un giocatore che era ormai da tempo ai margini del progetto. Si tratta di Ionut Radu, calciatore che non era nemmeno stato inserito nella lista per la Serie A.

Il portiere rumeno saluta l’Inter a titolo definitivo per trasferirsi al Venezia e ha firmato un contratto semestrale, la medesima durata di quanto gli restava ancora nell’accordo con i nerazzurri. Questo il comunicato del club lagunare: “Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Ionuț Radu dall’Inter. Radu ha firmato un contratto che lo lega al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2025”.

Radu ha anche rilasciato, ai microfoni ufficiali della società arancioneroverde, le prime parole come un nuovo loro giocatore: “Ho scelto di venire a Venezia perché sento che questo è il posto giusto per far vedere il mio valore e sono davvero carico per questa nuova esperienza. Ai nostri tifosi dico di restarci vicini, lottiamo insieme per mantenere la Serie A.”