Chi è Doveri, l’arbitro di Fiorentina-Inter: i precedenti preoccupano

Anche nel mese di febbraio il calendario dell’Inter non presenta dei momenti di respiro per Simone Inzaghi e la sua squadra. Giovedì 6 febbraio, in mezzo a due impegnative sfide contro Milan e Fiorentina, ci sarà il recupero da giocare proprio contro i viola. I nerazzurri incontreranno per due volte in quattro giorni la formazione di Palladino, prima al Franchi e poi a San Siro.

L’AIA ha divulgato oggi le designazioni arbitrali per questo turno di recupero del campionato, ricordiamo che il match Fiorentina-Inter è stato sospeso al 17′ per il malore subito da Edoardo Bove. Ad arbitrare la gara ci sarà lo stesso direttore di gara che l’ha ovviamente interrotta ovvero Daniele Doveri.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e rossi mentre il quarto ufficiale della partita sarà Fourneau. Al VAR sono stai designati Mazzoleni e poi come suo assistente Paganessi che completano la squadra arbitrale per questa parte conclusiva della sfida tra viola e nerazzurri.

I precedenti di Doveri con l’Inter non sono esaltanti in termini statistici: in 32 partite precedentemente dirette dal fischietto di Roma, sono arrivate infatti soltanto 14 vittore. Completano un bilancio non positivo 10 pareggi e 8 sconfitte nelle partite dei nerazzurri che dal 2012 ad oggi sono state arbitrate dal 47enne nato a Volterra.