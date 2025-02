Fiorentina piena di assenti: emergenza TOTALE contro l’Inter

Avrà più di un problema Raffaele Palladino in vista del match di recupero dalle 14esima giornata di Serie A contro l’Inter. La gara, programmata per giovedì 6 febbraio alle ore 20.45, dovrà essere ripresa dal 16esimo, minuto in cui era stata ufficialmente interrotta dall’arbitro Doveri per l’enorme preoccupazione che si era generata intorno alle condizioni di Edoardo Bove, colpito da un malore in campo.

Per quanto riguarda le due formazioni che scenderanno in campo, queste saranno in parte condizionate da quanto stabilito dal regolamento della Lega Serie A. Potranno infatti essere schierati da Raffaele Palladino e Simone Inzaghi “tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione”.

Per quella partita non vi erano calciatori squalificati sia da parte della Fiorentina che dell’Inter, per cui i due allenatori potranno schierare tutti i calciatori in quel momento regolarmente tesserati a loro disposizione e non successivamente ceduti. E’ questo il caso di Pavard, Acerbi e Carlos Augusto: i tre nerazzurri non erano stati convocati per infortunio lo scorso dicembre, ma potranno essere impiegati il prossimo giovedì per la gara di recupero.

Discorso diverso per Zalewski che nel corso della 14esima giornata era un tesserato della Roma e che per questa ragione non sarà convocabile dall’Inter. Da questo punto di vista, però, andrà decisamente peggio alla Fiorentina che in questa sessione ha operato diversi cambi di mercato. I viola, ad esempio, non avranno innanzitutto ben cinque calciatori appena ceduti: Christensen, Martinez Quarta, Kayode, Ikoné e Kouame.

Da regolamento, inoltre, non potranno utilizzare i nuovi acquisti come Pablo Marì, Folorunsho, Ndour e Zaniolo. Questi avranno invece la possibilità di essere schierati per la gara tra Inter e Fiorentina della 24esima giornata di Serie A in programma pochi giorni più tardi, lunedì 10 febbraio. Ma in nessun caso potranno essere convocati per il match di recupero, essendo stati tesserati dal club viola in una data successiva a quella dell’incontro del 1° dicembre.