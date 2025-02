Dall’Inter alla Juventus: ribaltone dell’ultim’ora

La sessione invernale di mercato si avvicina alla sua conclusione con “il gong” che è previsto per questa sera a mezzanotte. L’Inter è alle prese con le ultime trattative, che possono poi mettere la parole fine a questo mercato, come la partenza del portiere Ionut Radu in direzione Venezia.

Nel frattempo un talento che l’Inter ha seguito a lungo nel corso degli ultimi mesi rischia di essergli soffiato dalla Juventus. Come riporta su X da Gianluca Di Marzio, il giovane difensore Nicolò Bertola è finito nel mirino dei bianconeri che vorrebbe comprarlo già in queste ultime ore di mercato.

L’obiettivo della Juventus sarebbe poi quello di lasciarlo in prestito fino a giugno allo Spezia per evitare che in estate si creino aste con altri club interessati al profilo del difensore classe 2003. Bertola è uno dei calciatori più promettenti della Serie B e nei mesi scorsi l’Inter ci aveva pensato a lungo.