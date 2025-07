Svelata la probabile FORMAZIONE dell’Inter U23

Con l’annuncio di Stefano Vecchi sulla panchina è partita ufficialmente l’avventura dell’Inter U23. Questo il nome scelto dai nerazzurri per la seconda squadra, in ritiro a Riscone di Brunico per preparare la sua prima stagione.

La rosa è ancora da completare, con l’arrivo anche di altri fuoriquota oltre a Prestia. Non c’è certezza ancora, dunque, sui chi saranno i giocatori a disposizione di Vecchi, ma Transfermarkt, ha già stilato una possibile formazione, inserendo anche due possibili obiettivi come Cinquegrano e Stuckler. Questa la probabile formazione dell’Inter U23: