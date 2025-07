Questa mossa di Lookman sblocca il suo arrivo all’Inter

La trattativa tra l’Atalanta e l’Inter per il trasferimento di Ademola Lookman è nel vivo, ma non sembra ancora essere in dirittura d’arrivo, vista la distanza tra l’offerta e la richiesta per la cessione. Tuttavia, in casa nerazzurra c’è fiducia di poter arrivare a un accordo, forte anche della volontà del giocatore.

Proprio Lookman potrebbe essere decisivo per sbloccare il suo arrivo all’Inter. Secondo Sport Mediaset, infatti, il nigeriano vorrebbe a tutti i costi il trasferimento, tanto da ridurre la richiesta per lo stipendio, rispetto al primo accordo con i nerazzurri. L’attaccante accetterebbe un ingaggio da 3,5 milioni, invece che da 4 milioni.

Questa mossa di Lookman, stando sempre a quanto raccontato da Sport Mediaset, faciliterebbe un eventuale rilancio dell’Inter nell’offerta all’Atalanta. I nerazzurri, per il momento, hanno messo sul piatto 40 milioni di euro, con gli orobici che ne chiedono 50.