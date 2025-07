Niente Inter U23: prestito UFFICIALE per il giovane talento

Quest’oggi ha preso il via l’avventura ufficiale dell’Inter U23 con Stefano Vecchi alla guida. Il tecnico nerazzurro, di ritorno a Milano dopo gli anni trascorsi con la Primavera, metterà tutta la sua esperienza a disposizione del gruppo che tra poche settimane inizierà la propria stagione nel campionato di Serie C.

Una formazione che sarà ricca di giovani talenti nerazzurri provenienti dal settore giovanile o dal mercato estero, ma anche di calciatori con una certa esperienza per la categoria che l’Inter U23 andrà ad affrontare. Chi non farà parte della seconda squadra interista, invece, è Giacomo De Pieri che quest’oggi si è trasferito in prestito in Serie B.

Come annunciato dall’Inter, il classe 2006 giocherà la prossima stagione cona la maglia della Juve Stabia. Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo De Pieri alla Juve Stabia. L’attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo”.