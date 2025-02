Fatta per la cessione dell’ultim’ora: è in sede con l’altro club di A

Manca sempre di meno alla fine della sessione di mercato che si concluderà ufficialmente questa sera a mezzanotte. L’Inter, come tanti altri club, è ancora a lavoro e in questi minuti si ta formalizzando la cessione di un giocatore nerazzurro.

Come riportato dai colleghi di gianlucadimarzio.com, il portiere dell’Inter Ionut Radu è arrivato da poco nella sede del Venezia per firmare il contratto che lo legherà alla formazione lagunare in questa seconda parte di stagione.

Sono attesi dunque a stretto giro di posta i comunicati ufficiali delle due società per annunciare il trasferimento dell’estremo difensore rumeno dall’Inter al Venezia, visto che in nerazzurro era ormai da diversi mesi ai margini del progetto.