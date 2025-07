Annunciata la NUOVA amichevole dell’Inter: sarà l’esordio

Sabato 26 luglio ci sarà l’inizio del ritiro dell’Inter di Cristian Chivu. Avrà così ufficialmente inizio la stagione 2025/2026 dei nerazzurri, che scenderanno in campo per la prima amichevole con qualche giorno di anticipo, rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Il primo test, infatti, era previsto per l’8 agosto, ma come annunciato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l’esordio stagionale dell’Inter avverrà il 3 agosto, con un amichevole in casa contro l’Inter U23. La gara in famiglia si giocherà ad Appiano Gentile.