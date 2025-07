Lookman, l’Inter fissa una data limite: DOPO salta tutto

L’affare Ademola Lookman continua a tenere banco in casa Inter da diversi giorni e tutti i tifosi della Beneamata sperano che arrivi in fretta la notizia relativa al buon esito di quest’operazione con l’Atalanta ma non è semplice perché tra le parti rimane ancora distanza economica tra domanda e offerta e servirà un rilancio di Marotta e Ausilio.

La novità delle ultime ore è quella che l’Inter avrebbe fissato una data limite entro cui cercare di completare l’affare Lookman, in seguito si abbandonerà questa pista per concentrarsi su altri obiettivi. Si tratta di una vera e propria deadline, rivela l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sottolinea quindi il fatto che saranno giorni decisivi.

La data fino alla quale l’Inter proverà a raggiungere un accordo con l’Atalanta è quella del 31 luglio. Mancano quindi ancora soltanto 6 giorni prima che Marotta e Ausilio, secondo il giornalista messinese, abbandonino la pista Lookman in mancanza di un accordo totale. Ricordiamo che il giocatore nigeriano ha già un’intesa con l’Inter sul contratto.