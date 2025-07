Spunta una nuova pista di mercato dal Chelsea: “Costo alto”

Sono tanti i nomi che l’Inter sta sondando e valutando in questa sessione estiva di mercato e si tratta di una strategia che attuano sempre tutti i grandi club in modo da poter scegliere i profili migliori per caratteristiche tecniche e condizioni economiche. Tra difesa, centrocampo e attacco i nerazzurri hanno un elenco mercato vario e ora c’è un altro nome.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, nelle scorse ore è stato proposto all’Inter anche il nome di un giovane calciatore del Chelsea. Si tratta di Andrey Santos, centrocampista centrale classe 2004 che nell’ultima stagione ha fatto molto bene in Francia con la maglia dello Strasburgo, dove era in prestito secco.

Quello di Andrey Santos è uno dei diversi nomi di giovani talenti brasiliani che sono emersi nell’incontro di ieri tra la dirigenza dell’Inter e la compagnia di procuratori sudamericana “Bertolucci Sports”. Tuttavia, la pista appare parecchio complicata perché i costi dell’operazione sono molto alti e il Chelsea vuole puntarci per il futuro.