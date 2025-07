Dalla Spagna: “Un grande club su Barella, c’è già l’offerta”

La grande crescita che l’Inter ha avuto negli ultimi anni l’ha portata ad emergere sia in Italia che in Europa dove nelle scorse stagioni è sempre stata competitiva e ha sfidato alla pari le migliori squadre. Questo netto miglioramento ha portato le attenzioni di grandi club stranieri sui giocatori nerazzurri più importanti con il rischio dell’arrivo di ricche offerte.

Secondo quanto riportato in Spagna, l’ultimo giocatore dell’Inter su cui sono arrivate le avances delle big europee è Nicolò Barella. Il media iberico DefensaCentral, riporta di un forte interessamento del Real Madrid per il centrocampista sardo, che sarebbe un’esplicita richiesta di mercato del nuovo allenatore delle merengues, Xabi Alonso.

Il tecnico ex Bayer Leverkusen ha visto Barella in azione da vicino nell’ultima Champions League quando l’Inter ha fatto visita al club tedesco nella fase a girone. La richiesta dei nerazzurri per Barella sarebbe di almeno 60-65 milioni di euro, da capire se il Real Madrid si spingerà davvero a tanto ma in Spagna parlano di offerta pronta.

L’opinione di Passione Inter

Secondo la nostra redazione, per quanto possa essere vero che il Real Madrid e soprattutto il suo allenatore apprezzino un giocatore di assoluto livello come Barella, difficilmente questa sarà un’operazione che andrà in porto se gli spagnoli decidessero davvero di fare un’offerta all’Inter o all’entourage del centrocampista ex Cagliari.

Barella si è sempre detto legatissimo all’Inter si trova molto bene in nerazzurro, la società poi non ha bisogno di vendere i big e nessuna intenzione di cedere uno dei pilastri della rosa come il numero 23, salvo richieste esplicite di cessione dal diretto interessato che però non esistono, a discapito dei sogni dei tifosi del Real Madrid.