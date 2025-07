Gazzetta SVELA: “C’è rilancio per Lookman, incontro fissato”

In questi giorni il grande tema in casa Inter per quanto riguarda il mercato è stato senza dubbio quello relativo al sogno Ademola Lookman per l’attacco. Il numero 11 dell’Atalanta è diventato nelle ultime settimane l’obiettivo principale per Marotta e Ausilio che vogliono trovare un accordo col club di Bergamo.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela il fatto che sia pronto un rilancio economico nell’offerta che l’Inter sta preparando per l’Atalanta. Dopo la distanza che permaneva tra le parti con l’offerta da 40 milioni e la richiesta di 50, serviva un passo in avanti di entrambe per provare a incontrarsi a metà strada.

Tra martedì e mercoledì andrà infatti in scena un incontro tra le dirigenze di Inter e Atalanta per cercare di raggiungere un’accordo. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di presentare un’offerta più alta rispetto ai 40 milioni proposti l’ultima volta e, forti dell’intesa con Lookman, sperare di raggiungere la fumata bianca con i Percassi.