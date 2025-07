C’è un nuovo club su Taremi e può essere quello giusto

Dopo gli addii di Correa, Arnautovic e quello molto probabile di Buchanan, c’è un altro giocatore in uscita dalla rosa nerazzurra che presto potrebbe salutare. Si tratta di Mehdi Taremi: l’attaccante iraniano durante il suo primo anno in Serie A, ha infatti deluso le aspettative che c’erano nei suoi confronti e ora può salutare l’Inter.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è una nuova squadra sulle tracce del numero 99 dell’Inter. Si tratta del Botafogo, club allenato da Davide Ancelotti ovvero il figlio dell’ex Milan e Real Madrid, Carlo. La cifra che spera di incassare l’Inter da questa operazione potrebbe anche essere investita dai brasiliani.

Si tratta di circa 8-9 milioni di euro, cifra che i nerazzurri vorrebbero mettere a bilancio grazie alla cessione dell’iraniano. Taremi si era sempre detto desideroso di voler continuare a giocare in Europa ma di fronte ad un’offerta stimolante e concreta come quella del Botagofo potrebbe anche accettare di volare in Brasile.