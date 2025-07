Lookman e Leoni: l’Inter può farcela con queste mosse

Come è noto a tutti i tifosi nerazzurri da ormai diverse settimane, i due grandi nomi su cui ruota tutto il mercato estivo dell’Inter (per quanto riguarda i movimenti in entrata ancora da fare) sono quelli di Ademola Lookman dell’Atalanta e di Giovanni Leoni del Parma. Nasce quindi una strategia chiare per averli tutti e due.

Si tratta di due calciatori di valore ma che hanno di conseguenza anche dei costi piuttosto elevati per le casse dell’Inter che quest’estate ha già acquistato diversi elementi preziosi come Bonny, Sucic e Luis Henrique. Tuttavia, come emerge da un’articolo scritto oggi dai colleghi del Corriere dello Sport, si può fare il doppio colpo.

Il piano dell’Inter consiste in alcune mosse di mercato da compiere in uscita nei prossimi giorni per ottenere un tesoretto importante e poter così dare l’assalto sia a Leoni che a Lookman. Dopo Stankovic, sono infatti in uscita anche Buchanan, Asllani, Taremi, Esposito e Palacios: da tutti questi giocatori l’Inter può ricavare un gran bella cifra.