Le 2 Inter nella testa di Chivu: DOPPIA esclusione

E’ iniziato ufficialmente il countdown verso l’inizio della stagione 2025/26 dell’Inter. E’ vero che dallo scorso mercoledì ben cinque interisti (Bisseck, Pavard, Calhanoglu, Zielinski e Bonny) si sono presentati ad Appiano Gentile per cominciare il lavoro tra campo e palestra, anche se la data ufficiale fissata per il raduno nerazzurro rimane quella di domani.

In mattinata, dunque, è atteso il ritorno al centro sportivo interista del gruppo al gran completo. Si torna a lavorare dopo circa tre settimane di meritate vacanze che hanno messo fine ad una stagione lunghissima e ricca di appuntamenti. Per Cristian Chivu sarà l’occasione di ripartire da zero con tutta la rosa, in attesa di un paio di pedine dal mercato per completare l’organico.

Nella sua edizione odierna, Tuttosport ha ipotizzato ben due possibili formazioni dell’Inter per la nuova stagione: dal tradizionale 3-5-2 al 3-4-2-1. In entrambi i moduli, però, il quotidiano torinese ha evidenziato due esclusioni eccellenti rispettivamente in difesa e a centrocampo. Sia in un caso che in un altro, Acerbi e Mkhitaryan non verrebbero più considerati titolari inamovibili come accadeva invece con Simone Inzaghi.

Questi i due diversi schieramenti teorizzati da Tuttosport nei quali sono considerati anche i due obiettivi più caldi sul mercato, Leoni e Lookman:

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Leoni, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

INTER (3-4-2-1) – Sommer; Pavard, Leoni, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Lookman; Lautaro.