Leoni o De Winter in difesa? L’Inter sta cambiando idea

In questa sessione di mercato estiva l’Inter si è fin qui rafforzata molto con innesti dalla mediana in su come Sucic, Luis Henrique e Bonny. In più c’è il sogno Lookman dell’Atalanta che in questo momento è l’obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra. Servirà però anche un colpo nel reparto difensivo per aiutare Chivu.

I profili che vengono accostati maggiormente all’Inter sono quelli relativi a Giovanni Leoni del Parma e Koni De Winter del Genoa. Entrambi sono calciatori giovani e che si sono messi in mostra molto bene nell’ultima stagione di Serie A. Fino ad ora l’italiano è stato in cima alla lista delle preferenze ma ora la situazione può cambiare.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per l’Inter è troppo alta la richiesta economica per Leoni e così sta spostando le sue attenzioni sul belga del Genoa: “Troppi i 40 milioni richiesti dal Parma per il suo gioiellino classe 2006 (sullo sfondo resta sempre De Winter del Genoa). Tutti gli sforzi dell’Inter saranno convogliati su Lookman ed è un messaggio forte anche questo”.