Staff Inter impressionato da Bonny: “Gli hanno detto…”

L’avventura di Ange-Yoan Bonny all’Inter è ufficialmente iniziata lo scorso mercoledì, nel primo mini-raduno riservato agli interisti che per infortunio avevano dovuto lasciare il Mondiale per Club. L’attaccante francese, prelevato questa estate dal Parma e fortemente voluto da Chivu, si è sottoposto ai consueti test atletici ed ha svolto un primo lavoro in palestra.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, Bonny ha successivamente saltato la seduta di ieri e non sarà presente ad Appiano Gentile nemmeno questa mattina. Questo perché, nonostante la forte volontà del centravanti di vestire la maglia nerazzurra che lo ha portato anche a tagliarsi le vacanze, gli è stato “detto di ripresentarsi domani”.

Lo staff tecnico dell’Inter è rimasto così impressionato dai “risultati talmente buoni” ottenuti da Bonny nei test di mercoledì, che ha deciso di concedergli questi ultimi due giorni di vacanza in modo da iniziare gli allenamenti con tutto il gruppo al completo. L’ex Parma, dunque, rientrerà alla Pinetina nella mattinata di domani insieme ai nuovi compagni.