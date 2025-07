Sportitalia: “Blitz in sede Inter per il gioiello del Chelsea”

Quella di ieri è stata una giornata di apparente stallo sul mercato dell’Inter, ma nel corso della quale il club nerazzurro ha portato a termine numerosi incontri presso la propria sede. Su tutti, ha attirato i riflettori la visita di Giuliano Bertolucci, super agente brasiliano che vanta tantissimi campioni all’interno della propria scuderia.

Tra questi, con l’Inter si è discusso di un ‘vecchio’ pallino del club nerazzurro di proprietà del Chelsea. Stiamo parlando di Andrey Santos, centrocampista che – come raccontato da Sportitalia – è stato “proposto ai nerazzurri”. Il nazionale verdeoro in effetti “piace molto al Direttore Sportivo Piero Ausilio” ed era già entrato nella lista degli obiettivi dell’Inter “quando le sirene turche legate a Calhanoglu lasciavano intendere una concretezza che non si è mai verificata”.

L’operazione, per via dei costi molto elevati intorno al cartellino di Andrey Santos, rimane comunque complicata. Anche perché, salvo uscite inattese in mezzo al campo, la priorità dell’Inter è quella di investire in entrata su altri reparti.