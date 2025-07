Niente Under 23, l’Inter cede ORA due giovani titolari

Il progetto Under 23 per l’Inter è ufficialmente nato e i giovani nerazzurri si stanno preparando per affrontare il loro primo campionato di Serie C. Per molti ragazzi in uscita dalle giovanili sarà la prima esperienza nel “calcio dei grandi” ma c’è anche anche chi, come Giacomo De Pieri, cambierà aria.

Nel frattempo però procedono anche i discorsi sul mercato per la formazione che sarà allenata da Stefano Vecchi. L’Inter U23 potrebbe perdere due pedine molto importanti dell’ultima squadra Primavera che soltanto poche settimane fa vinceva lo Scudetto grazie a dei giovani talenti nerazzurri di grande qualità.

Secondo i colleghi di TMW, possono infatti salutare presto sia Matteo Cocchi che Christos Alexiou per andare entrambi in Serie B. Il terzino sinistro italiano classe 2007 – che ha già esordito in Champions League – può finire in prestito alla Juve Stabia mentre il centrale greco nato nel 2005 è vicino allo Spezia.