Le ultime partite di Champions League giocate a San Siro dall’Inter hanno permesso all’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi di poter lanciare anche alcuni giovani talenti della Primavera. Dopo Giacomo De Pieri contro il Monaco, negli ottavi di finale di ritorno contro il Feyenoord al Meazza è stata la volta di Thomas Berenbruch e di Matteo Cocchi, scopriamo ora chi è il giovane difensore nerazzurro.

Chi è Matteo Cocchi

L’Inter è da sempre fucina di tanti giovani talenti con una formazione Primavera che spesso è tra le migliori d’Italia. Quest’anno può contare anche su un giovane talento di qualità come Matteo Cocchi. Si tratta di un terzino sinistro che è molto abile anche a spingere e che infatti può giocare anche più avanzato sulla linea dei centrocampisti, sempre sulla corsia mancina. È molto giovane essendo nato in data 1 febbraio 2007, ha infatti compiuto da poco 18 anni ma resta comunque spesso un punto fermo della Primavera dove gioca con compagni di squadra più grandi.

Chi è Matteo Cocchi caratteristiche

Cocchi è altro 179 centimetri e il suo piede forte è il sinistro, gioca infatti sempre sulla fascia mancina per sfruttare al meglio le sue abilità. Pur essendo un difensore esterno, è molto abile con i piedi e predilige molto la fase di spinta, infatti il suo punto di riferimento è un idolo del mondo interista come Federico Dimarco che negli ultimi anni in nerazzurro sta conquistando tutti i tifosi con la sua qualità.

Tra il campionato Primavera 1 e la Youth League, Cocchi ha saputo togliersi diverse soddisfazioni in zona gol: sia andando in rete in prima persona che mettendo a referto degli assist preziosi. Si contano infatti già ben 4 gol e 4 assist con la formazione giovanile dell’Inter. Le qualità tecniche del classe 2007 sono evidenti e infatti anche Inzaghi se ne è accorto portandolo con lui.

Futuro Cocchi all’Inter

L’Inter ha un contratto con Cocchi valido fino al 2027 e ora che ha da poco compiuto 18 anni potrà firmare anche dei prolungamenti con contratti da professionista qualora la società decidesse di puntare con decisione sul suo profilo. Inzaghi ha dimostrato di aver notato qualcosa di speciale nelle doti del classe 2007.

Lo stesso allenatore nerazzurro ha infatti ammesso che Cocchi e alcuni suoi compagni di Primavera si impegnano sempre negli allenamenti che sempre più di frequente fanno con la prima squadra dell’Inter e contro il Feyenoord gli ha concesso di giocare una manciata di minuti finali in un momento in cui c’erano pochi esterni a causa di tanti infortuni in questa zona di campo. Dopo parecchie convocazioni potrebbero arrivare altri gettoni magari anche in Serie A.