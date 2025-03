Emergenza infortuni: Inzaghi RIVELA chi recupera per Atalanta-Inter

La gara di andata aveva messo in discesa il discorso qualificazione e con l’imminente Atalanta-Inter, il rischio di sottovalutazione del ritorno degli ottavi di Champions League poteva essere un problema. Così non è stato, con gli uomini di Inzaghi hanno battuto il Feyenoord anche al ritorno.

Una soddisfazione non indifferente per il tecnico nerazzurro, che nella conferenza stampa post-partita ha rilanciato le ambizioni europee dei suoi ragazzi, con un focus anche allo scontro diretto in chiave Scudetto di domenica. Inzaghi ha parlato anche degli infortunati e dei possibili recuperi per la gara del Gewiss Stadium

Atalanta-Inter: chi recupera dagli infortuni

L’Inter ha un’evidente emergenza sugli esterni da qualche settimane, con il solo rientro di Carlos Augusto che ha parzialmente migliorato la situazione. Inzaghi, però, è stato molto chiaro su chi potrà tornare a disposizione domenica, soffermandosi anche sulle condizioni di De Vrij e Frattesi, usciti acciaccati dal match di Champions League.

Queste le sue parole:

“Per l’Atalanta, non recuperiamo nessuno, purtroppo. Frattesi era solo affaticato, non ci sono allarmi. De Vrij ha avuto un problemino nella rifinitura e poi non se l’è sentita nel riscaldamento. Vedremo cosa fare, ma speriamo di averlo a Bergamo”.