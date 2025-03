De Vrij nemmeno in panchina in Inter-Feyenoord: cosa è successo

Battendo il Feyenoord anche al ritorno, l’Inter si è assicurata l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Una qualificazione mai stata realmente in discussione, con i nerazzurri che hanno mostrato in campo la loro netta superiorità sugli olandesi. Eppure, la serata di San Siro non era iniziata nel migliore dei modi, con l’infortunio di De Vrij nel riscaldamento.

Come rivelato poi dal giocatore nel post-partita, si è trattato di un problema al ginocchio, che lo ha costretto a dare forfait prima del calcio d’inizio, con Acerbi che ha preso il suo posto nella formazione titolare. De Vrij, però, non si è neanche accomodato in panchina, seguendo poi la gara dalla tribuna.

Perché De Vrij non è andato in panchina in Inter-Feyenoord

La mancata presenza di De Vrij a bordocampo non si è trattata di una decisione presa da Inzaghi e il suo staff, per via delle condizioni fisiche dell’olandese, ma di un obbligo legato al regolamento della UEFA in Champions League. Quest’ultimo prevede che un giocatore inserito nella formazione titolare in distinta, possa solo accomodarsi in tribuna in caso di infortunio nel riscaldamento.