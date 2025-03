Thuram, il gol è ANTIDOLORIFICO: “Atalanta avvisata”

Non è ancora al 100% per via del dolore alla caviglia, ma Marcus Thuram è riuscito comunque a essere il protagonista assoluto di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’attaccante nerazzurro ha illuminato la serata di San Siro con un eurogol strepitoso.

Una rete che ha ricordato subito quello segnato contro il Milan, nel derby vinto 5-1, come sottolineato da tutti i principali quotidiani sportivi. Una giocata di altissimo livello e una prestazione dominante che, come scrive La Gazzetta dello Sport, rappresenta il migliore antidolorifico. Thuram sta tornando e l’Atalanta è avvisata, come chiosa Tuttosport.

Thuram MVP di Inter-Feyenoord: le pagelle dei giornali

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – “L’antidolorifico migliore è una prova così. Un gol che ricorda quello del derby del 5-1, gioielli sparsi, una traversa e una gamba che torna a girare”.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – “Quel destro vincente dopo otto minuti è da favola. Per lunghi tratti sembra tornato quello della prima metà di stagione ed esce poco dopo aver centrato la traversa al termine di un’azione travolgente”.

TUTTOSPORT 7.5 – “Il gol, bellissimo, ricorda quella nel derby della passata stagione che fu eletto

come il migliore del campionato ’23-24. Poi si rilassa per il resto del primo tempo, giochicchiando senza concretezza. Nella ripresa parte a mille e diventa inarrestabile. Certo, simula e il Var porta l’arbitro ad ammonirlo, però poi colpisce una traversa dopo un grande slalom. Esce fra gli applausi: Atalanta avvisata”.

PASSIONE INTER 7.5 – “Aiuta l’Inter a mettere la gara subito in discesa con un grande gol che ricorda quello nel derby contro il Milan. In generale la sua partita è fenomenale e colpisce anche una traversa da urlo dopo un grandioso dribbling. Cori e ovazione di San Siro al momento della sua uscita”.