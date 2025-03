Quanti milioni ha già incassato l’Inter dalla Champions 2024/25

La Champions League 2024/2025, la prima con il nuovo formato, sta rappresentando una grande occasione per l’Inter, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. I nerazzurri hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale, grazie a un ottimo percorso fin qui, che ha permesso di portare a casa una cifra consistente.

Pertanto, andiamo ad analizzare quanto l’Inter è riuscita già a incassare nel suo percorso in Champions League e quali cifre potrebbero ancora aggiungersi.

Champions League 2024/2025: la distribuzione dei premi

Il montepremi complessivo della nuova Champions League è di 2,47 miliardi di euro. Una somma divisa in tre diverse voci: il 27,5% (670 milioni) come quota di partecipazione, il 35% (853 milioni) in base al valore di mercato della squadra nel paese e il suo ranking (risultati europei degli ultimi anni) e il 37,5% (914 milioni) in base ai risultati della competizione.

Il bonus partecipazione, al quale hanno avuto diritto le 36 squadre qualificate alla fase a girone unico della nuova Champions League 2024/25, è di 18,62 milioni di euro, Il valore di mercato, invece, come spiegato verrà distribuito seguendo il cosiddetto ‘value‘, realizzato dalla Uefa per accorpare market pool (valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico.

Più stratificato, infine, il discorso legato alla suddivisione degli incassioni in base ai risultati della competizione, che analizzeremo più nel dettaglio.

Champions League 2024/2025: quanto vale ogni turno

Con il nuovo formato della Champions League, sono cambiati i bonus per i risultati nelle singole partite: le vittorie valgono 2,1 milioni di euro, mentre i pareggi 700mila euro. Inoltre, è stato introdotto un bonus extra a seconda del piazzamento finale nella classifica unica. L’importo è diviso in 666 quote uguali da 275mila euro. Per ogni posizione in più in classifica, le quote garantite ai club automaticamente sono maggiori.

Dopo la fase a girone unico non ci sono bonus per le singole partite, ma, le squadre ricevono i premi in base ai turni raggiunti. Le cifre sono le seguenti:

1 milione di euro per ogni squadra che si qualifica ai playoff

11 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale

12,5 milioni per i quarti di finale

15 milioni per le semifinali

18,5 milioni di euro a ogni squadra che arriverà in finale

6,5 milioni di euro squadra vincitrice (più 4 milioni per la qualificazione alla Supercoppa Europea)

Champions League 2024/2025: quanto ha già incassato l’Inter

Grazie al bonus partecipazione, al value e al superamento della fase a gironi al 4° posto, con l’accesso diretto agli ottavi di finale, l’Inter è riuscita a incassare la cifra record di 87,9 milioni di euro. Il successo nella doppia con il Feyenoord ha permesso ai nerazzurri di incassare ulteriori 12,5 milioni, superando il tetto dei 100 milioni di euro.