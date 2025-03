L’Inter sul super talento del Real Madrid: vuole la Serie A

Sono già diversi i nomi accostati all’Inter in ottica di calciomercato estivo. Tra i più forti c’è sicuramente Nico Paz, talento del Como, che piace ai nerazzurri, sul quale però c’è l’ombra del Real Madrid. Tuttavia, proprio dal club spagnolo potrebbe arrivare un’altra importante opportunità in quel ruolo.

Secondo quanto riportato da Sport, in Spagna, Arda Guler non sarebbe soddisfatto del suo scarso impiego al Real Madrid e sarebbe pronto a lasciare il club al termine della stagione. L’Inter sarebbe interessata al suo profilo e il giocatore stesso preferirebbe approdare in Serie A, nonostante l’interesse anche dalla Germania.

Gli ostacolo per l’operazione sembrano essere due. Il primo è la concorrenza del Milan, che potrebbe scatenare un acceso derby di mercato; il secondo è la volontà del Real Madrid, che potrebbe aprire a un addio del classe 2005 solo mantenendo il controllo del suo cartellino.