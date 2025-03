Inter-Bayern Monaco, chi passa il turno secondo l’ALGORITMO

Dopo aver superato il Feyenoord, l’Inter dovrà affrontare ora una doppia sfida contro il Bayern Monaco, nei quarti di finale di Champions League. Entrambe le gare si giocheranno ad aprile, con l’andata in Germania, all’Allianz Arena, stadio anche della finale, e il ritorno a San Siro.

Mancano ancora diverse settimane, dunque, ma nell’attesa abbiamo provato a chiedere all’intelligenza artificiale di calcolare tramite il suo algoritmo chi tra a due squadre possa essere la favorita per il passaggio del turno.

Il risultato è stato un leggero vantaggio del Bayern Monaco sull’Inter. La qualificazione dei bavaresi è data al 55%, mentre quella dei nerazzurri al 45%. Un sostanziale equilibrio, comunque, con la concreta possibilità per gli uomini di Inzaghi di ribaltare questo pronostico. Decisiva, in particolare, potrebbe essere la gara di ritorno in casa, quando si deciderà l’esito finale della doppia sfida.