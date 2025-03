Frattesi e De Vrij rivelano le loro condizioni dopo gli infortuni

Anche la partita di questa sera dell’Inter contro il Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League, non è stata priva di problemi fisici per i calciatori nerazzurri, sempre più martoriati in questa stagione. Nel riscaldamento prima della sfida di San Siro si è fermato Stefan De Vrij che ha lasciato il suo posto in campo ad Acerbi.

Anche Davide Frattesi ha avuto un problema fisico nel finale di gara ed è uscito dal campo lasciando un po’ di apprensione ai tifosi nerazzurri e allo staff tecnico del tecnico Simone Inzaghi che in mediana ha già dovuto fare i conti con l’infortunio di Zielinski di pochi giorni fa.

“Ho un po’ di fastidio al ginocchio”, ha dichiarato De Vrij in uscita da San Siro come raccolto dai colleghi di Calciomercato.it. Frattesi invece non sembra preoccupare perché è uscito dal campo senza zoppicare e uscendo dallo stadio ha affermato: “Sto bene, grazie”.