La vittoria per 2-1 contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale Champions League ha certificato la qualificazione dell’Inter al prossimo turno. Nei quarti, i nerazzurri saranno chiamati a un doppio impegno molto più complicato, dal momento che dovranno affrontare il Bayern Monaco.

Per la gara di andata, Simone Iznaghi è già certo di dover fare i conti un’assenza. Kristjan Asllani, infatti, è stato ammonito nel secondo tempo della sfida di San Siro con il Fayenoord. L’albanese era diffidato e, entrato da pochi minuti, si è fatto ammonire per una trattenuta dopo aver perso palla ingenuamente a centrocampo. Non ci sarà per la sfida dell’Allianz Arena, in programma l’8 o il 9 aprile.