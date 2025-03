Quanto incassa l’Inter con la qualificazione ai quarti di Champions League

La Champions League dell’Inter è entrata nel vivo con la fase a eliminazione diretta. I nerazzurri, che si contendono l’accesso ai quarti di finale di Champions League contro il Feyenoord, hanno vinto 2-0 il match d’andata al De Kuip di Rotterdam. Un successo che ha messo in discesa il discorso qualificazione, che va completato con la gara di ritorno di San Siro, in programma stasera.

Il passaggio del turno, inoltre, darebbe una mano al mondo nerazzurro anche a livello economico. Infatti, gli introiti derivanti dalla Champions League sono da sempre un fattore a livello di bilancio. E con il nuovo formato i premi sono aumentati sensibilmente.

In caso di passaggio del turno contro il Feyenoord, l’Inter incasserebbe 12,5 milioni di euro, 2 in più rispetto alla passata stagione. Una cifra che si sommerebbe agli 87,9 milioni di euro già ottenuti grazie al 4° posto del girone unico e che porterebbe i nerazzurri a sfondare il tetto dei 100 milioni di euro.

Al conto totale, poi, vanno aggiunti anche gli incassi di San Siro nella gara di ritorno. L’anno scorso il botteghino fu di circa 9 milioni di euro. Se è vero che il blasone del Feyenoord può essere ritenuto inferiore a quello dell’Atletico Madrid, va specificato come quest’anno la gara casalinga sarà decisiva per il passaggio del turno, mentre la passata stagione fu solo il primo atto.

Per la fase a eliminazione diretta non è previsto alcun premio per le vittorie nelle singole partite.