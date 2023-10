Chi è Thomas Berenbruch, la mezzala goleador dell’Inter Primavera

L’Inter Primavera continua a produrre ottimi centrocampisti. C’è chi è più conosciuto come Cesare Casadei, ora al Chelsea, o Giovanni Fabbian, in prestito al Bologna. Qui su Passione Inter abbiamo avuto modo di conoscere e di farvene conoscere altri che si stanno mettendo in mostra, come Ebenezer Akinsanmiro, Issiaka Kamate, Luca Di Maggio e Aleksandar Stankovic. L’ultimo ad aggiungersi a questa numerosa lista è Thomas Berenbruch.

Le origini

Thomas Berenbruch nasce a Milano il 31 maggio 2005. Inizia a giocare nell’Olginatese, per poi passare al Renate, società che ha da tempo ottimi rapporti con l’Inter. Dopo averlo visionato i nerazzurri decidono di acquistarlo e di lasciarlo in prestito per un anno, aggregandosi poi all’Under 16. Da li inizia la trafila nelle giovanili nerazzurre. Con l’Under 17 si toglie le prime soddisfazioni, raccogliendo 7 gol e 3 assist in ventidue presenze. Lo scorso anno raggiunge la doppia cifra con l’Under 18: 10 gol e 9 assist in ventisette partite, numeri che gli valgono la convocazione nella squadra di Chivu tre volte. Quest’anno è entrato a far parte stabilmente dell’Under 19 e non sta certo deludendo.

Inter Primavera

Cristian Chivu può contare su un reparto di tutto rispetto. A centrocampo infatti la concorrenza è parecchia. Inizialmente il centrocampo titolare era composto da Stankovic in mediana con al suo fianco Di Maggio e Akinsanmiro. Berenbruch parte come riserva, fino alla terza giornata, quando viene schierato titolare contro la Fiorentina e trova la sua prima rete stagionale. Data l’assenza di Akinsanmiro gioca da titolare le successive quattro gare. Qui trova i suoi altri due gol stagionali nel 4-0 rifilato al Torino, dove realizza anche un assist, e nell’1-1 in UEFA Youth League contro il Benfica. Tre gol e un assist in otto partite giocando da mezzala nel centrocampo a tre dell’Under 19. Segnali importante di chi vuol fare capire a Chivu che non è in Primavera per fare la riserva.

L’analisi

Berenbruch nasce come trequartista. Mancino con tanta qualità ha sempre giocato vicino alla porta, data la sua capacità nel trovare il gol o l’assist. Nell’Inter di Chivu agisce invece da mezzala, ruolo in cui il tecnico rumeno sembra si stia specializzando. Il gioco dell’Inter Primavera passa proprio dalle mezzali, dai loro inserimenti e dalle loro sovrapposizioni con le ali del 4-3-3. Con questa qualità a centrocampo, tutto diventa più semplice. Possiede inoltre un ottimo dribbling, spesso lo si vede danzare in mezzo al campo per poi arrivare al limite dall’area per cercare il gol o il passaggio decisivo.

Futuro

Simone Inzaghi, altro estimatore dei centrocampisti, lo ha già notato e aggregato in prima squadra. Il classe 2005 ne ha approfittato per imparare dal suo idolo, Henrikh Mkhitaryan. La crescita di Berenbruch è sotto gli occhi di tutti, anche del Ct della Nazionale Corradi che dopo averlo visionato dagli spalti durante Inter-Benfica ha deciso di convocarlo con l’Under 19 azzurro. Il suo futuro è tutto da scrivere ma la mezzala goleador ha la penna in mano ed è pronto a farlo, sognando l’esordio con l’Inter.