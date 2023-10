Dopo i tanti affari andati in porto a costo zero nelle ultime stagioni, come quello legato a Juan Cuadrado la scorsa estate, l’Inter rimane ancora molto vigile sul mercato dei calciatori in scadenza. Un’opportunità seguita dai nerazzurri potrebbe ad esempio spuntare in Premier League.

Come riportato nell’edicola di questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter ha fissato Tomas Soucek del West Ham come nuovo obiettivo sul mercato. Il centrocampista ceco andrà infatti in scadenza di contratto con gli Hammers la prossima estate, nonostante l’opzione per rinnovare un altro anno legata soprattutto alla sua volontà.

L’idea dell’Inter è quella di fare un tentativo per convincere il ragazzo a trasferirsi gratis a Milano. Un centrocampista di grande stazza come dimostrano i 192 centimetri di altezza, con caratteristiche che oggi mancano alla mediana di Simone Inzaghi. Oltre ad essere un ottimo incontrista, anche in fase offensiva Soucek fa sentire la sua presenza. Quest’anno ha già messo a segno 4 reti su 10 presenze in tutte le competizioni con il West Ham.

L’opinione di Passione Inter

Per caratteristiche fisiche, Soucek è effettivamente un profilo da seguire nei prossimi mesi. Qualora il centrocampista del West Ham non dovesse rinnovare, diverrebbe un’ottima opportunità a zero per l’Inter. Un calciatore che probabilmente non ruba l’occhio in campo, ma che sa come essere pragmatico in ogni occasione diventando una risorsa preziosa per qualsiasi allenatore.