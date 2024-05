Tutti i possibili record dell’Inter da qui a fine stagione

1 di 5

TUTTI I RECORD NEL MIRINO DELL’INTER

L‘Inter ha vinto lo storico scudetto della seconda stella, ma il campionato non è ancora finito. Non solo perché mancano ancora tre partite (Frosinone in trasferta, Lazio in casa e Verona in trasferta), ma anche per tutta una serie di record che resta nel mirino. L’obiettivo è quello di finire sui libri di storia del calcio italiano, raggiungendo obiettivi mai centrati da nessun altro prima. Dai gol fatti e subiti fino ai confronti con le varie Inter della storia, andiamo a ripercorrere tutti i record che la squadra di Simone Inzaghi eguagliare o superare da qui a fine stagione.

