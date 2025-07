Niente Under 23 per De Pieri: deciso il suo futuro altrove

In questi giorni, oltre alle strategie di mercato della prima squadra, la dirigenza dell’Inter è impegnata anche nella programmazione della prossima stagione per la nuova e inedita seconda squadra. L’Inter Under 23 è infatti ormai realtà e si attende solo il comunicato ufficiale per le ultime novità in merito.

Nel frattempo però la dirigenza nerazzurra lavora sul mercato per capire quali giocatori tenere in squadra e quali invece cedere altrove. Uno dei talenti migliori della formazione Primavera nell’ultima stagione è stato senza dubbio Giacomo De Pieri che ha esordito anche in Champions League col Monaco grazie a Inzaghi.

Il fantasista classe 2006 non sarà però un membro della squadra che giocherà in Serie C nella prossima stagione perché passerà direttamente dalla Primavera alla Serie B. Come riporta Gianluca Di Marzio, è infatti tutto deciso per il trasferimento in prestito di Giacomo De Pieri dall’Inter alla Juve Stabia.