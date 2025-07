Allarme Inter: “La cessione resta possibile per Thuram”

Sono settimane di stallo per il mercato in entrata dell’Inter visto che gli uomini mercato nerazzurri in questo momento sono presi dalla necessità di dover cedere i giocatori fuori dal progetto tecnico di Cristian Chivu. Ci sono però anche dei possibili addii di calciatori titolari che potrebbero salutare pur non essendo nella lista partenti del club.

Uno di questi è Marcus Thuram che, secondo quanto scritto oggi da Il Messaggero, potrebbe lasciare l’Inter nel corso di questa sessione di mercato. L’attaccante francese non ha chiesto alla società di essere venduto ma nel caso in cui arrivassero delle offerte la porta sarebbe aperta da parte del calciatore classe 1997.

La sessione di mercato è ancora lunga e dovrà essere bravo il nuovo tecnico Chivu a riunire tutto il suo gruppo quando inizierà il ritiro per evitare che ci possano essere altri malumori, dopo quello di Calhanoglu, e quindi una cessione eccellente che indebolirebbe l’organico dell’Inter per la nuova stagione.