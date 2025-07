Primo colpo per l’Inter U23: firma ufficiale sul biennale

Non solo quello della prima squadra, anche il mercato dell’Inter Under 23 comincia infatti a scaldarsi per preparare al meglio la nuova stagione. Dopo aver avuto la conferma arrivata nelle scorse settimane della presenza della seconda squadra nerazzurra nel campionato di Serie C, la società si è subito messa al lavoro per consegnare a Stefano Vecchi un organico pronto per competere.

Buona parte della rosa interista sarà composta da giovani della Primavera che si cimenteranno per la prima volta con il calcio professionistico. A questi verranno aggiunti alcuni talenti scovati in giro per il mondo, specialmente in Sudamerica, ma anche calciatori navigati che conoscono bene la categoria e che potranno velocizzare il processo di crescita dei compagni con poca esperienza.

Come svelato da Tuttosport, ben due nuovi acquisti verranno annunciati a breve dall’Inter U23. La prima firma arriverà quest’oggi ed è legata a Giuseppe Prestia. Il capitano del Cesena firmerà nelle prossime ore un biennale con i nerazzurri dopo una stagione incredibile disputata in Serie B, con 35 presenze, 4 gol e 2 assist all’attivo.

Il 31enne palermitano potrebbe far coppia in difesa con Alex Redolfi, centrale classe 1994 in uscita dal Mantova e molto vicino al trasferimento verso la seconda squadra nerazzurra.