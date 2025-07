Calhanoglu-Galatasaray, non è finita: cosa sta succedendo

Nonostante si siano ridotte di molto negli ultimi giorni le possibilità di un trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, la pista non può essere ancora del tutto esclusa. Come raccontato più volte, infatti, a chiudere le porte di un approdo in Turchia al centrocampista dell’Inter sarebbe stato il trasferimento di Victor Osimhen da 75 milioni.

Investendo tutto il proprio budget sull’attaccante del Napoli, il club di Istanbul non avrebbe avuto le risorse necessarie per strappare Calhanoglu all’Inter. Alla luce delle recenti difficoltà economiche registrate dal Galatasaray a versare subito i 75 milioni del cartellino concordati con il Napoli, l’affare Osimhen potrebbe clamorosamente saltare.

Sul nigeriano si sono subito riaccese le sirene arabe, pronte ad approfittare del momento di grande caos per sferrare il colpo e beffare i turchi. Qualora l’operazione dovesse definitivamente tramontare, il Galatasaray avrebbe dunque margine per tornare su Calhanoglu. Anche La Gazzetta dello Sport questa mattina ha prospettato questo scenario, ribadendo che serviranno in ogni caso 25-30 milioni per convincere l’Inter a cedere.

Inoltre, dovranno essere rispettati tempi imposti dal club nerazzurro: entro il mese di luglio il caso dovrà essere risolto, altrimenti Calhanoglu rimarrà in maglia Inter anche per la prossima stagione.