Tesoretto Inter dagli esuberi: 50 milioni per il mercato

C’è un mercato meno appariscente dietro i movimenti più importanti su cui lavora l’Inter, ma che potrebbe rappresentare la vera fortuna dei nerazzurri. Tra esuberi e giovani talenti che possono salutare questa estate, si nasconde un potenziale economico da 50 milioni di euro che potrebbe finanziare altri colpi in entrata per la squadra di Chivu.

Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, potrebbero essere sei interisti a confezionare questo tesoretto. Il più prezioso della lista è senz’altro Kristjan Asllani, pronto a salutare dopo tre stagioni in maglia nerazzurra: per lui è stata fissata una valutazione da 18/20 milioni di euro e sono arrivati sondaggi da Betis e Fiorentina.

Ben più semplici altre tre cessioni già in dirittura d’arrivo: Sebastiano Esposito è indirizzato verso Cagliari per 7 milioni di euro, Buchanan può finire al Sassuolo per 8, mentre il trasferimento al Bruges di Aleksandar Stankovic dovrebbe fruttare altri 10 milioni per le casse nerazzurre.

Considerando la valutazione fissata per Asllani, virtualmente saremmo già arrivati intorno ai 40 milioni di euro. A questi vanno poi aggiunti i 10 milioni (trattabili) richiesti dall’Inter per la cessione di Mehdi Taremi, particolarmente apprezzato in Premier League e Turchia. Altro partente, infine, è l’argentino Tomas Palacios, per il quale potrebbe invece arrivare un nuovo prestito.