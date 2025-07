Dalla chat di WhatsApp il nuovo PATTO scudetto dell’Inter

I giorni più burrascosi in casa Inter sembrano ormai alle spalle e pare che il sereno sia stato ritrovato grazie anche al lavoro di Cristian Chivu che ha ricompattato un ambiente molto agitato dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, con il caso Lautaro–Calhanoglu che è stato il più emblematico.

Ora però, come svela La Gazzetta dello Sport, c’è di nuovo un obiettivo comune che è lo Scudetto per riportare l’Inter a vincere. La riappacificazione della squadra è passata anche dalla chat di WhatsApp dove i giocatori nerazzurri si scambiano foto e messaggi dai rispettivi luoghi di vacanza prima della ripresa degli allenamenti.

In attesa che la società compia le ultime mosse di mercato per regalare a Chivu i rinforzi giusti per competere la prossima stagione, questi segnali di distensione aiutano l’Inter a navigare nella calma. Il grande obiettivo sarà quindi tornare a vincere lo Scudetto puntando sulla Thu-La che ha ritrovato unità.