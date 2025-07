Sabatini: “Vi spiego perché Thuram può lasciare l’Inter”

Sandro Sabatini è tornato a parlare dell’Inter con una disamina totale sul mercato nerazzurro e sulle attuali necessità della rosa di Cristian Chivu. Tra i vari temi affrontati, il giornalista ha lanciato una provocazione che riguarda il futuro di Marcus Thuram. Il francese, che sembra aver chiarito con Lautaro Martinez dopo lo scossone del Mondiale, secondo Sabatini – che ha lasciato intendere di essere a conoscenza di questa possibilità potrebbe – potrebbe lasciare i nerazzurri questa estate.

Queste le sue parole sul suo canale Youtube: “Ma se Thuram lasciasse l’Inter? Io ho questa sensazione. Non la chiamo indiscrezione, anche se è evidente che non nasce dal nulla questa cosa. Nel calciomercato ci sono le notizie che sono quelle certificate da comunicati ufficiali. Ci sono le indiscrezioni, quelle che non sono ancora concretizzati in comunicati ufficiali. E poi ci sono le sensazioni, sono quelle cose che non sono ancora diventate notizie, ma che derivano da qualche retroscena, qualche telefonata o qualche messaggino. Tutto quello che è un po’ passato di moda, perché oggi avviene tutto sui social. E’ Thuram il partner ideale per Lautaro? Ovvio che oltre a parlarne, la Thu-La ha avuto un rendimento quest’anno inferiore rispetto a quello della seconda stella. L’Inter poi ha ripreso Pio Esposito, l’erede designato di Lautaro”.