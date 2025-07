Sabatini: “Uomo Inter mi ha scritto QUESTA cosa su Esposito”

Nel suo ultimo video realizzato sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha condiviso uno screenshot di una conversazione con un uomo legato all’Inter – di cui non viene chiaramente fatto il nome – in riferimento a Francesco Pio Esposito. Uno scambio di messaggi che risale alle scorso 4 dicembre 2024, nel quale veniva esaltato il classe 2005, definito come il futuro della Nazionale Italiana.

Per questa ragione, Sabatini ha voluto testimoniare lo scambio di battute per sottolineare quanto importante sia stata la mossa dell’Inter di far tornare Pio Esposito dal prestito e confermarlo per tutta la prossima stagione. Queste le parole del giornalista: “Un messaggio che ho ricevuto da un uomo Inter in cui mi dice che Pio Esposito sarà il numero 9 per i prossimi dieci anni. Non dell’Inter, ma proprio del calcio italiano”.