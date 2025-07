“Rapporti tesi”: il titolare verso la cessione dall’Inter

Continuano le grandi manovre in casa Inter per quanto riguarda questa sessione estiva di mercato che porterà molte novità nella rosa nerazzurra sia in entrata che in uscita. Dopo i primi tre nuovi innesti ufficiali – Bonny, Sucic e Luis Henrique – ora è un periodo in cui i dirigenti del club valutano quali cessioni eseguire.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, uno dei titolari del ciclo di Inzaghi che potrebbe essere in odore di cessione è Francesco Acerbi. Il centrale ex Lazio è molto legato all’ex allenatore ma ci sono dei malumori con la società fin da quando decise di farsi seguire da medici esterni all’Inter durante un suo periodo di infortunio.

In virtù di un più profondo processo di ringiovanimento della rosa, Acerbi potrebbe lasciare l’Inter nel corso di questa finestra estiva di mercato. Su di lui si erano fatte vive anche le voci dall’Arabia ma non hanno mai trovato grosse conferme: quella del centrale 37enne rimane però un’opzione da tenere in conto come possibile addio.