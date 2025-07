C’è un altro rifiuto: nuovo problema di mercato per Marotta

La dirigenza dell’Inter è al lavoro in questi giorni per cercare di portare a termine delle trattative in uscita relative a quei giocatori che vengono giudicati cedibili perché non fanno più parte del nuovo progetto dei nerazzurri targato Cristian Chivu. Il presidente Beppe Marotta deve però fare i conti con un nuovo problema.

Nelle scorse ore era emersa la volontà di Asllani di continuare a giocare in Serie A e quindi di rifiutare la proposta del Betis che era venuto in Italia per trattare con l’Inter. Oggi invece emerge un altro problema, secondo i colleghi di TMW, relativo ad un altro calciatore nerazzurro che è stato inserito nell’elenco dei cedibili.

Si tratta di Tajon Buchanan che nelle giorni passati veniva dato come vicino al trasferimento al Sassuolo visto che le due società avevano raggiunto agevolmente un principio d’intesa. Adesso però è l’esterno canadese a bloccare l’affare rifiutando il club neroverde e preferendo aspettare il possibile arrivo di offerte dall’estero.